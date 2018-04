Die Kandidatur um den SPD-Vorsitz wird auf dem kommenden Sonderparteitag entschieden. Nahles und Lange sollen je 30 Minuten reden dürfen.

Die beiden Kandidatinnen für den SPD-Vorsitz, Andrea Nahles und Simone Lange, können beim Sonderparteitag in Wiesbaden am Sonntag wohl in einem Rededuell um Zustimmung für sich werben. "Ich glaube, dass sich beide 30 Minuten vorstellen können", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Mittwoch in Berlin. Das werde am Samstag bei den Gremiensitzungen entschieden.

Zuvor ...

