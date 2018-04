Politik und Gewerkschaften sind überwiegend hochzufrieden mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Ökonomen reagieren eher zurückhaltend.

Vertreter von Politik und Gewerkschaften haben sich am Mittwoch in ersten Reaktionen überwiegend zufrieden mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gezeigt. "Das ist ein einzigartiger Tarifvertrag", erklärte CSU-Innenminister Horst Seehofer am frühen Mittwochmorgen hocherfreut.

Zuvor hatten die Verhandlungsführer von Bund, Kommunen und Gewerkschaften nach einer arbeitsreichen Nacht endlich den Durchbruch verkünden können.

Seehofer, der Tarifneuling, war als Verhandlungsführer des Bundes Dienstherr von nur rund jedem zehnten Betroffenen. Das Gros ist kommunal beschäftigt. Im Oktober hat er als CSU-Chef in Bayern eine Landtagswahl zu bestreiten. Ein Scheitern wäre für den Verfechter des starken Staats mit seinen Polizisten und Grenzschützern blamabel gewesen.

Nun freute sich Seehofer: "Wir haben zwei wichtige Ziele verfolgt, nämlich die Entgelte so zu gestalten, dass der öffentliche Dienst in Zukunft wettbewerbsfähig ist, dass wir IT-Leute, Ingenieure et cetera auch für den öffentlichen Dienst gewinnen." Daneben sei eine Großreform gelungen, "an die ich am Anfang nicht glaubte".

Verdi-Chef Frank Bsirske seinerseits hob einen "deutlichen Sprung" bei den unteren und mittleren Lohngruppen hervor. Um im Schnitt zehn Prozent würden die Löhne bei Beschäftigungsbeginn steigen. "Das ist ein Ergebnis, das auf die Attraktivierung des öffentlichen Dienstes insgesamt zielt", meinte er. "Gute Leute, gute Arbeit, gutes Geld - das gehört zusammen."

"Dies haben wir erreicht, indem wir in allen Entgeltgruppen deutliche Verbesserungen erzielen konnten. Wir haben uns dann konzentriert auf exakt die Bereiche, wo wir Gewinnungsprobleme haben: Ingenieure, Techniker, IT-Fachkräfte", sagte Thomas Böhle, Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbandes.

Extraverhandlungen zu den Sparkassen-Gehältern

