Die Zuversicht ist weg. Die Restrukturierung, dieses für die Anleger so passiv wirkende Hin und Her, hat bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140000) einfach zu lange gedauert. Jetzt dürften nur doch harte Fakten überzeugen: Mehr Umsatz, mehr Gewinn. Der "Trainerwechsel", weg von John Cryan, hin zu Christian Sewing, ist nichts, das an dieser Skepsis etwas ändern würde. immerhin hieß es auch, Cryan würde richten, was zuvor Jain und Fitschen nicht richten konnten. Die UBS senkte gestern ihr Kursziel von 16,30 auf 12,00 Euro. Und die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Aktie auf die Beobachtungsliste für eine schwächere Bonitätsbewertung gesetzt. Warum sollten also die Anleger beherzt zugreifen, wo die Experten zweifeln!

