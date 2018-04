Wie bei der Taipei JCB World Conference am 2. November 2017 angekündigt wurde, haben IDEMIA, der Weltmarktführer für Augmented Identity, und JCB, das führende internationale Zahlungsnetzwerk in Japan, das Pilotprojekt der ersten japanischen F.CODE-Zahlungskarte gestartet.

"F für Fingerabdruck": Zahlungsart der Zukunft mit Biometrik. F.CODE bringt Kartenzahlungen auf die nächste Ebene, da der Fingerabdruck den PIN-Code ersetzt und so die Benutzersicherheit und Privatsphäre dank einer einzigartigen und universellen Identifizierung stärkt.

F.CODE erleichtert das Leben von Kunden und Händlern: Sie müssen sich nicht mehr neue PIN-Codes merken, Ihr Fingerabdruck reicht aus. Für den Händler wird der Check-Out-Vorgang beschleunigt und Banken und Regierungen können eine innovative und sichere Technologie für zukünftige Zahlungen einsetzen. F.CODE wird problemlose Zahlungstransaktionen ermöglichen, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden.

Auf der Grundlage seiner anerkannten langjährigen Expertise und Erfahrung im Bereich der Biometrik und Zahlung hat IDEMIA eine starke Partnerschaft mit JCB in Bezug auf Zahlungsinnovationen in Japan aufgebaut. Die zwei Unternehmen sind stolz, heute in enger Partnerschaft mit Toppan Printing für die Kartenpersonalisierungsaktivität die "Zukunft der Zahlungen" für ein Land anzubieten, das seit jeher innovationsfreudig ist.

Pierre Barrial, Executive Vice-President der Financial Institutions Business Unit erklärt: "Wir freuen uns wirklich sehr, diese erste Einführung als Teil unserer starken Partnerschaft mit JCB anzukündigen. F.CODE ist eine einzigartige Technologie, die für eine sichere Authentifizierung sorgt, und wir freuen uns, sie zum ersten Mal in Japan umzusetzen."

Tac Watanabe, Executive Vice President des Brand Infrastructure Technologies Department, fügt hinzu: "Da die Entwicklung von Zahlungstechnologien dramatisch zunimmt, engagiert sich JCB für eine Entwicklung von verschiedenen Systemen, die für eine bequeme und sichere Zahlung sorgen. Dieses Pilotprogramm soll durch unsere starke Partnerschaft mit IDEMIA einen Anwendungsfall dafür darstellen, wie JCB beabsichtigt, Kunden mit einer sicheren und reibungslosen Zahlungsart in der Zukunft zu versorgen."

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com und unter @IdemiaGroup auf Twitter.

Über JCB

JCB ist eine wichtige Marke für globale Zahlungen und ein führender Zahlungskartenherausgeber und -erwerber in Japan. JCB startete 1961 sein Kartengeschäft in Japan und begann 1981, sich weltweit auszudehnen. Als Teil seiner internationalen Wachstumsstrategie ist JCB Partnerschaften mit hunderten von führenden Banken und Finanzinstitutionen weltweit eingegangen, um seine Marktabdeckung und Mitgliederbasis zu erweitern. Als umfassender Zahlungslösungsanbieter setzt sich JCB dafür ein, reaktive und hochwertige Dienste und Produkte für alle Kunden weltweit anzubieten. Derzeit werden JCB-Karten global akzeptiert und in 23 Ländern und Regionen ausgegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.global.jcb/en/

