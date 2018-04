Frankfurt (ots) - Anfang April ging das in Frankfurt ansässige Start-Up fly me home mit seiner Website inklusive APP an die Öffentlichkeit. Damit nimmt der weltweit einzige spezialisierte Broker für Ambulanzflüge und Krankenrücktransporte seine Arbeit auf. Nach der Gründung im Juli 2017 folgte eine intensive Programmier- und Testphase - nun ist das Unternehmen bereit, der führende Air-Ambulanzanbieter in Europa zu werden.



Im Jahr 2016 wurden 12.630 Ambulanzflüge nach Deutschland durchgeführt, jährlich operieren ca. 68.000 Flüge allein in Europa. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Tourismusbranche und als Broker für Private Jets erkannte der Gründer Sascha Küster schnell das Potenzial speziell von Ambulanzflügen: "Der bestehende Markt ist intransparent und unübersichtlich, was gerade für den betroffenen Patienten mit erheblichem Aufwand verbunden ist - organisatorisch und finanziell. Das wollten wir ändern."



fly me home ist eine speziell auf die Bedürfnisse der Marktteilnehmer abgestimmte eigene Software inklusive APP, die den Krankenrücktransport per Flugzeug übersichtlicher, effizienter und kostengünstiger macht - sowohl für den Patienten als auch für die Versicherungen. fly me home positioniert sich als transparenter und zuverlässiger Partner an der Schnittstelle von Versicherungen, Patienten und Ambulanzfluggesellschaften. "Egal, wo sich ein Patient auf der Welt befindet, wir holen ihn zurück, zu jeder Tages- und Nachtzeit", erklären die Gründer. Die APP ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Ablauf bei der Organisation eines Ambulanzfluges inklusive der vertraulichen Bereitstellung von Krakenakten und Informationen für die behandelnden Ärzte und Krankenhäuser. versich



Aufgrund des exklusiven Zugriffs auf eine Datenbank mit 250 verfügbaren Flugzeugen und 117 Airlines ermöglicht die Nutzung von fly me home eine Preisreduktion von bis zu 30-40% im Einzelfall. fly me home standardisiert die Prozesse des Krankenrücktransportes und schafft Transparenz in einem bisher unübersichtlichen Marktumfeld.



