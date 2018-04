Unterföhring (ots) -



Neue Ranking-Show-Reihe: Janin Ullmann und Annemarie Carpendale präsentieren im Wechsel "Die Besten" auf ProSieben. Los geht es am Donnerstag, 31. Mai 2018, um 20:15 Uhr: Moderatorin Janin Ullmann zeigt "Die 33 größten Heldengeschichten aus fünf Jahrzehnten" und geht u. a. der Frage nach, warum eine ungelernte Rechtsanwaltsgehilfin als wahre Heldin in die Geschichte einging. Produziert wird die Sendung von der DEF Media GmbH.



"Die Besten" - ab Donnerstag, 31. Mai 2018, 20:15 Uhr, auf ProSieben.



