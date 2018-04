Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000003 -



Nicht erreichbar sein in der Krise ist der grösste Karrierekiller

für Kommunikationsprofis. Auf Platz zwei: Bei Journalisten über den

Vorgesetzten lästern. Auch wer zu früh die Bilanzzahlen

veröffentlicht, riskiert ganz schnell das Ende seiner PR-Karriere. Zu

diesem Ergebnis kommt eine Umfrage von news aktuell und Faktenkontor.

Die sda-Tochter hat bei Fach- und Führungskräften aus Schweizer

Medienstellen und PR-Agenturen nachgefragt, welche Faktoren

Karrierekiller sind. Knapp 290 Kommunikatoren haben am

PR-Trendmonitor teilgenommen.



Wer als Mediensprecher in einer Unternehmenskrise nicht erreichbar

ist, kann sich ganz schnell ins Karriere-Aus katapultieren. Das

meinen über zwei Drittel der Umfrageteilnehmer (69 Prozent). Auch

schlecht für die Karriere: den eigenen Chef gegenüber den

Medienvertretern kritisieren (52 Prozent). Jeder dritte Befragte

glaubt ausserdem, dass er durch das vorzeitige Veröffentlichen der

Bilanzzahlen seine Karriere riskiert (37 Prozent).



Aber auch Faktoren, die nicht mit dem eigenen Fehlverhalten zu tun

haben, bremsen die Karriere aus. So gibt fast ein Drittel der

Befragten an, dass das Beharren auf eine 40-Stunden-Woche die

berufliche Weiterentwicklung verhindert (31 Prozent). Jeder fünfte

Umfrageteilnehmer sieht auch in der Teilzeitarbeit ein Risiko für das

Vorwärtskommen im Job (17 Prozent).



Erfreulich: Wer seinen eigenen Standpunkt klar vertritt, verbaut

sich kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Nur jeder achte Kommunikationsprofi

fürchtet sich davor, gegenüber der Geschäftsführung (13 Prozent) oder

Kollegen und Kunden (12 Prozent) klare Kante zu zeigen.



Die grössten Karrierekiller in der PR:



1. In der Krise nicht erreichbar sein 69 %

2. Mit Journalisten schlecht über den Chef sprechen 52 %

3. Bilanzzahlen zu früh veröffentlichen 37 %

4. Auf 40-Stunden-Woche bestehen 31 %

5. Medieninformation versehentlich zu früh rausschicken 30 %

6. Teilzeit arbeiten 17 %

7. Sich als Nachfolger für den (PR-)Chef ins Gespräch bringen 14 %

8. Als 'Berater der Geschäftsführung' zu stark seine Meinung äussern

13 %

9. Auf Frauenquote pochen 13 %

10. Gegenüber Kollegen oder Kunden klare Kante zeigen 12 %



Quelle: PR-Trendmonitor 2018



Datenbasis: 286 Fach- und Führungskräfte aus Schweizer

Medienstellen und PR-Agenturen



Methode: Online-Befragung, Mehrfachnennungen möglich



Befragungszeitraum: Februar 2018



Initiatoren der Umfrage:

www.newsaktuell.ch

www.faktenkontor.de



Über news aktuell (Schweiz) AG:



news aktuell (Schweiz) AG ist ein Unternehmen der sda-Gruppe mit

Sitz in Zürich. Mit den beiden starken Marken ots und renteria sowie

der Plattform presseportal.ch liefert news aktuell die entscheidenden

Impulse für den Kommunikationserfolg von Unternehmen, Agenturen und

Organisationen. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und

Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria

bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von

Journalisten. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung

von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab.



Originaltext: news aktuell (Schweiz) AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000003

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000003.rss2



Kontakt:

news aktuell (Schweiz) AG

Kai Gerwig

Geschäftsführer

Tel. +41 43 960 68 68

E-Mail: gerwig@newsaktuell.ch