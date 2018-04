Zürich - Die Aufwärtsbewegung am Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bis am Mittag an Schwung verloren. Nach den starken Avancen des Vortages, rückte der Leitindex SMI am Vormittag zunächst bis an die Marke von 8'900 Punkte vor. Es gelang ihm allerdings nicht, dieses Niveau zu halten. Trotzdem glauben Händler, dass der Optimismus an die Märkte zurückgekehrt ist und sich die Erholung in den kommenden Tagen fortsetzen könnte. Rückenwind hat die Börse vom guten Start in die US-Berichtssaison erhalten. Gleichzeitig seien geopolitische Sorgen in den Hintergrund gerückt, heisst es.

Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielten zurzeit keine grosse Rolle an den Aktienmärkten, so ein Beobachter. Komme hinzu, dass sich auch im Nordkorea-Konflikt eine Entspannung abzeichne. Noch seien aber die genannten Belastungsfaktoren nicht gänzlich vom Tisch, warnt ein Händler. Konjunkturseitig haben derweil Preisdaten aus Europa den Markt kaum bewegt. Am Abend (nach hiesigem Börsenschluss) steht noch der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed auf der Agenda.

Bis um 12 Uhr gewinnt der Swiss Market Index (SMI) nur noch 0,38 Prozent auf 8'853,28 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,43 Prozent auf 1'460,19 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,34 Prozent auf 10'447,37 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren acht im Minus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...