FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch die am 10. Januar 2018 begebene und mit 0,50 Prozent verzinste Bundesanleihe mit Fälligkeit 2028 zum vierten Mal aufgestockt. Die Finanzagentur teilte den Bietern 2,456 Milliarden Euro zu und nahm 544 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes. Es ergab sich eine rechnerische Durchschnittsrendite von 0,51 Prozent nach 0,60 Prozent bei der vorangegangenen Aufstockung im März. An der Auktion beteiligten sich 30 der 36 Mitglieder zählenden Bietergruppe Bundesemissionen. Sie gaben 48 Gebote im Gesamtvolumen von 3,492 Milliarden Euro ab. Die Platzierung war damit technisch überzeichnet.

Bei der vorherigen Aufstockung des Papiers waren lediglich Gebote über 3,127 Milliarden Euro eingegangen. Die Zeichnungsquote kletterte auf 1,4 von zuvor 1,3. Das ausstehende Volumen der Anleihe erhöhte sich mit der Transaktion auf nun 17 Milliarden Euro. Der Anteil 10-jähriger Bundesanleihen am geplanten Jahresemissionsvolumen der nominalverzinslichen Bundeswertpapiere beträgt 43 Milliarden Euro oder 23,8 Prozent.

Zu der Versteigerung wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorangegangene Auktion vom 21. März):

=== Emission 0,50-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Februar 2028 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,492 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,456 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,4 (1,3) Durchschnittsrend. 0,51% (0,60%) Durchschnittskurs 99,94 (99,08) Mindestkurs 99,94 (99,08) Valutierung 20. April 2018 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.