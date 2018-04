Von Andrea Thomas und William Boston

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will bei der amerikanischen Regierung Ausnahmen für deutsche Firmen bei den am 6. April veröffentlichten US-Sanktionen gegen Russland erwirken. Zunächst wird sich Finanzminister Olaf Scholz bei seinem Besuch in Washington am Freitag für eine Sonderbehandlung einsetzen, wie aus deutschen Regierungskreisen verlautete. Bundeskanzlerin Angela Merkel plant den Angaben zufolge, das Thema bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump anzusprechen, das für Ende dieses Monats vorgesehen ist.

Merkel will den Kreisen zufolge bei ihrem Trump-Besuch sowohl ihre Besorgnis über die Sanktionen zum Ausdruck bringen als auch vor den möglichen wirtschaftlichen Folgen der US-Handelspolitik warnen, wie ein hochrangiger Regierungsbeamter erklärte. "Es wird kein einfacher Besuch", sagte er.

Die deutsche Industrie hat Merkel bereits aufgefordert, die USA zu einer Lockerung ihrer Haltung zu drängen oder Vorkehrungen zu treffen, damit deutsche Unternehmen nicht den sich verschlechternden Beziehungen zwischen Washington und Moskau zum Opfer fallen.

Die US-Sanktionen, die am 6. April angekündigt wurden, zielen auf mehr als drei Dutzend russische Einzelpersonen, darunter Regierungsbeamte und Geschäftsleute. Sie verhindern, dass in den USA tätige Unternehmen Geschäfte mit diesen Personen oder den von ihnen kontrollierten Unternehmen machen können.

Schaden in Millionenhöhe

Siemens, Daimler und Volkswagen beispielsweise gehören zu den deutschen Konzernen, die Geschäfte mit gelisteten Personen machen. Außerdem unterhalten sie Gemeinschaftsunternehmen mit russischen Firmen.

Deutsche Führungskräfte erklärten, die Maßnahmen könnten langjährige Joint Ventures gefährden, Banken davon abhalten, neue Projekte in Russland zu finanzieren und die deutsche Industrie möglicherweise mehrere hundert Millionen Euro kosten.

"Wir haben wegen der derzeitigen Sanktionsspirale ein sehr schlechtes Gefühl", sagte Leif Erichsen, Sprecher des deutschen Energieversorgers Uniper SE, der Partner der im Bau befindlichen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Europa ist. "Wir hoffen, dass alle Beteiligten schnell erkennen, dass es immer besser ist, zu deeskalieren."

Deutschland macht viele Geschäfte mit Russland. Der Handel zwischen den beiden Ländern stieg nach Angaben des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft von 48 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf 57,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr - trotz immer strengerer Sanktionen.

Eine Alternative: Grandfathering

Der Ost-Ausschuss fordert von der Bundesregierung, dass Tochtergesellschaften deutscher Firmen geschützt werden, wenn ihre Muttergesellschaften Geschäfte in Russland tätigen. Alternativ fordern die Experten, dass die USA Ausnahmen für Joint Ventures und russische Investitionen gewähren sollten, die vor einem bestimmten Datum besiegelt wurden. Eine Praxis, die als "Grandfathering" bekannt ist.

Solche Anpassungen würden allerdings über die Flexibilität hinausgehen, die das US-Finanzministerium bei der Durchsetzung seiner Sanktionen in der Vergangenheit gezeigt hat. Andererseits kann es jedoch Unternehmen gestatten, einige oder alle Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum fortzusetzen.

Aus deutschen Regierungskreisen hieß es dazu, Scholz (SPD) und CDU-Chefin Merkel würden bei ihrem Besuch in den USA versuchen, das Bewusstsein für die Bedenken der Unternehmen zu schärfen. Beide würden sich aber nicht konkret für bestimmte Maßnahmen der Abhilfe einsetzen. Diese Entscheidung will man offenbar den Amerikanern überlassen.

Das US-Finanzministerium gab auf Anfrage keine Stellungnahme ab.

(Mitarbeit: James Marson, Bojan Pancevski, Zeke Turner und Ian Talley)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 06:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.