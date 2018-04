Allein Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken schlossen 2017 mehr als sechs Prozent ihrer Filialen. Auslandsbanken und Fintechs drängen auf den Markt.

Noch bevor die Bundesbank im Mai ihre Jahresstatistik zur Konsolidierung in der deutschen Bankenbranche veröffentlichen wird, zeichnet sich bereits ab, dass die Anzahl der Institute und Filialen weiter gesunken sein dürfte. Anbieter, die aus dem Ausland kommen oder sich auf ganz bestimmte Kundengruppen konzentrieren, zählen zu den wenigen, die expandieren.

Allein die Anzahl der Sparkassen sowie der Volks- und Raiffeisenbanken, die zwei der traditionell drei Säulen des deutschen Bankensystems ausmachen, sank nach Bloomberg-Berechnungen 2017 um rund fünf Prozent auf 1305. Gleichzeitig schrumpfte die Anzahl ihrer Filialen um mehr als sechs Prozent auf 20.976.

Gesamtdaten für die sonstigen Banken, die dritte Säule, liegen noch nicht vor. Es gibt aber Hinweise. So hatte die Deutsche Bank in den Jahren 2015 und 2016 in Deutschland etwas mehr als 720 Filialen einschließlich der Berliner Bank, aber ohne die Postbank. Ende 2017 waren es nur noch gut 530, wie das Unternehmen auf Nachfrage erklärte.

"Einen Hauptgrund für die Schließung vieler Filialen sehen wir in der zunehmenden Digitalisierung und neuen Kundenanforderungen", sagte Thomas Schnarr, Partner bei der Strategieberatung Oliver Wyman, zu Bloomberg. ...

