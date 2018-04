Die ostdeutschen Ministerpräsidenten wollen bei der Förderung ihrer Länder von der Bundesregierung Taten sehen. Sie wollen die Strukturschwäche nachhaltig überwinden.

Vor dem Treffen der Ost-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke eine Stärkung der Wirtschaft und Infrastruktur in den neuen Ländern gefordert. "Die fast flächendeckende Strukturschwäche der ostdeutschen Länder muss nachhaltig überwunden werden, damit sie nicht endgültig zementiert wird", sagte der SPD-Politiker. Die ostdeutschen Regierungschef treffen sich an diesem Mittwoch zu einer Konferenz in Bad Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt). Dazu wird auch Merkel erwartet.

So müssten Forschung und Entwicklung gestärkt und die größeren Städte besser an den Fernverkehr der Deutschen Bahn angebunden werden, verlangte Woidke. "Wir brauchen auch einen schnelleren Ausbau der Bahnverbindungen Richtung Polen und Tschechien, auch damit der Zuwachs der Lkws auf unseren Autobahnen gestoppt werden kann."

Zudem sei Ostdeutschland klar benachteiligt bei den Sitzen von Bundeseinrichtungen, kritisierte Woidke. ...

