Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2367 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2357 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Euro-Handel. Auch Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone konnten am späten Vormittag nicht für viel Bewegung sorgen. Trotz einer robusten konjunkturellen Entwicklung und einer weiter extrem lockeren Geldpolitik der EZB blieb die Inflation im März vergleichsweise schwach.

Deutliche Kursverluste gab es hingegen beim britischen Pfund, das nach Daten zur Preisentwicklung unter Druck geriet. Im März lag die Inflationsrate in Großbritannien bei 2,5 Prozent. Das sind nicht nur 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, es ist auch der tiefste Stand seit einem Jahr. Analysten hatten mit einer höheren Inflationsrate gerechnet.

Die Anleger hätten zu früh auf eine Zinsanhebung der Notenbank im Mai gesetzt, kommentierte das britische Analysehaus Pantheon die Inflationsdaten. Vor der Veröffentlichung der Daten zur Preisentwicklung waren Analysten und Anleger fest davon ausgegangen, dass die britische Notenbank ihren Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung Mitte Mai anheben wird./jkr/bgf/jha/

