Hannover - In der vergangenen Handelswoche zeigte sich der Primärmarkt von seiner zurückhaltenden Seite, so Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz von der Nord LB.In der in dieser Publikation betrachteten Coverage seien lediglich zwei EUR-Benchmarktransaktionen zu insgesamt EUR 2,5 Mrd. neu an den Markt gekommen. Auch die Pipeline sei aus heutiger Sicht nicht besonders gut gefüllt, von den hier gecoverten SSA-Emittenten erwarte man lediglich die KfW in naher Zukunft am EUR-Bondmarkt. Insgesamt scheine es, als würden die Marktteilnehmer auf günstigere Spots für ihre Transaktionen warten - ein Umstand, der sich kurzfristig im Hinblick auf die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche nicht wesentlich verändern dürfte.

