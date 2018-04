Die USA machen einen Anlauf, Nordkorea zur Abrüstung seiner Atomwaffen zu bewegen. Präsident Trump berichtet von Fortschritten.

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass der künftige Außenminister und bisherige CIA-Chef Mike Pompeo in Nordkorea war. Auf Twitter schrieb Trump, das Treffen sei reibungslos verlaufen und es sei eine "gute Beziehung" geschaffen worden. Nun würden die Details eines Gipfeltreffens ausgearbeitet.

Trump fügte hinzu: "Die Denuklarisierung wird eine großartige Sache für die Welt sein und ebenso für Nordkorea."

Am Dienstag hatte Trump nach einem Treffen mit Japans Regierungschef Shinzo Abe in seinem Domizil Mar-a-Lago in Florida von Gesprächen auf "extrem" hoher Ebene zwischen den USA und Nordkorea berichtet. Dies führte prompt zu Spekulationen über eine mögliche direkte Unterredung von Trump und Kim. Doch Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders dementierte später.

Beim Treffen mit Abe wollte Trump eine gemeinsame Linie für sein geplantes Treffen mit Kim ausloten. Er sagte Japans Ministerpräsident ...

