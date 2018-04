BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung rechnet für die kommenden Jahre mit staatlichen Überschüssen in der Größenordnung von 1 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das entspricht rund 35 Milliarden Euro. In ihrem Stabilitätsprogramm 2018, das vom Kabinett beschlossen und nun an die EU-Kommission übermittelt wird, sagt die Regierung einen positiven Finanzierungssaldo von 1 Prozent in diesem, rund 1,25 Prozent im kommenden und jeweils rund 1,5 Prozent in den beiden nachfolgenden Jahren voraus, wie das Finanzministerium mitteilte. Im vergangenen Jahr lag der Überschuss bei 1,1 Prozent.

Sie rechnet außerdem mit einem preisbereinigten Wachstum von 2,4 Prozent in diesem und 1,9 Prozent im kommenden Jahr. Danach könnte die Konjunktur an Tempo verlieren. In den Jahren 2020 und 2021 lautet die Schätzung auf ein Plus von jeweils 1,3 Prozent. Das aktualisierte Stabilitätsprogramm beinhalte aber noch nicht die Ausgabenwünsche der großen Koalition, wie zum Beispiel den Abbau des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Steuerzahler.

Die Bundesregierung werde "eine aktualisierte Projektion auf Basis des Entwurfs für den Haushalt 2018 an die EU übermitteln, nachdem die Bundesregierung diesen Entwurf beschlossen hat", kündigte das Haus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an.

Die Hochkonjunktur habe gute Voraussetzungen für die Finanzpolitik geschaffen. Trotz einer außergewöhnlich guten Ausgangslage dürften aber "bereits eingetretene wie auch absehbare strukturelle Veränderungen bei den Rahmenbedingungen nicht übersehen werden", warnte das Ministerium. Die Finanzpolitik müsse sich mehrfachen Herausforderungen stellen, um die Entwicklung abzusichern, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu erhalten und die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen dauerhaft zu gewährleisten.

"Diese Ziele hat sich die Bundesregierung gesetzt", betonte das Ministerium. Die Regierung geht in ihren Projektionen zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte entsprechend davon aus, dass die Schuldenstandsquote weiter in Richtung EU-Vorgabe von maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung fällt.

