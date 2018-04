Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch trotz zwischenzeitlicher Kursschwankungen bis zum Mittag unter dem Strich wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stand im Mittagshandel mit 159,37 Punkten in etwa auf dem Niveau vom Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag mit 0,51 Prozent leicht höher.

Spürbare Kursgewinne verbuchten dagegen britische Staatsanleihen. Sie profitierten von schwachen Inflationsdaten. Die Statistikbehörde ONS meldete für März eine Inflationsrate von 2,5 Prozent. Das ist zwar mehr als das Ziel der Bank of England von zwei Prozent, aber weniger als am Markt erwartet wurde. Zudem hat sich die Teuerung seit Jahresbeginn deutlich abgeschwächt. Eine Zinsanhebung der britischen Notenbank im Mai, die vor den Zahlen als ausgemacht galt, wird somit wieder ein Stück weit in Zweifel gezogen.

Inflationsdaten aus dem Euroraum sorgten am Anleihemarkt dagegen kaum für Bewegung. Mit 1,3 Prozent sind die Verbraucherpreise im März schwächer gestiegen als zunächst ermittelt. Die Auswirkungen auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich aber in Grenzen halten, weil der Spielraum der EZB für zusätzliche Wertpapierkäufe als begrenzt gilt und Zinsanhebungen in der kurzen Frist nicht erwartet werden.

Im Nachmittagshandel stehen keine wesentlichen US-Konjunkturdaten mit marktbewegendem Charakter auf dem Programm. Am Abend wird die amerikanische Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht (Beige Book) veröffentlichen, von dem aber selten starke Marktbewegung ausgeht./bgf/jkr/fba

