Bremen (ots) - Der erste Neuzugang für die Saison 2018/2019 ist perfekt. Christian Groß wird ab Sommer das Mittelfeld der U 23 verstärken und kommt vom VfL Osnabrück.



"Mit Christian Groß kommt ein erfahrener Spieler zu uns, der in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil unserer U 23 sein soll. Wie schon bei Florian Bruns, Rafael Kazior oder Marc Pfitzner erhoffen wir uns von der Verpflichtung, dass er unsere jungen Spieler auf dem Platz anführt", sagt Björn Schierenbeck, Leiter von Werders U 23.



Für Christian Groß ist der Wechsel an die Weser eine neue Herausforderung. "Als gebürtiger Bremer ist es eine tolle Sache für Werder spielen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich den jungen Spielern ein Vorbild sein und ihnen bei ihrer Entwicklung helfen kann, damit sie den Weg in die Bundesliga schaffen", sagt der 29-Jährige.



Insgesamt 177 Spiele absolvierte Christian Groß in der 3.Liga und erzielte dabei sieben Treffer. In der aktuellen Saison kommt der gebürtige Bremer für den VfL Osnabrück auf 30 Einsätze und sechs Torvorlagen. Seit 2014 spielt er für die Osnabrücker und ist Kapitän des VfL. Zuvor stand bei den Sportfreunden Lotte, dem SV Babelsberg 03 und dem Hamburger SV unter Vertrag.



