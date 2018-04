BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 27. April nach Washington reisen und US-Präsident Donald Trump besuchen. Diesen Termin bestätigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Im Mittelpunkt des Treffens stünden bilaterale Fragen sowie außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen, sagte Demmer.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 07:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.