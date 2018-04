Bildungsministerin Anja Karliczek will die berufliche Ausbildung in Deutschland stärken. Die duale Ausbildung könne einen Beitrag dazu leisten, die Digitalisierung gut zu meistern.

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will die berufliche Ausbildung in Deutschland angesichts des Strukturwandels auf dem Arbeitsmarkt stärken. "Die duale Ausbildung in Deutschland war ein Pfeiler, um gut durch die Krise zu kommen", sagte Karliczek mit Blick auf die zurückliegende Finanzkrise am Mittwoch in Berlin. Nun könne die duale Ausbildung einen Beitrag dazu leisten, die Prozesse durch Digitalisierung und Strukturwandel gut zu meistern.

"Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz ...

