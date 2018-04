Wurde das deutsche Start-up Savedroid nach seinem ICO Opfer eines Hackerangriffs? Anleger fürchten, die Gründer könnten sich mit ihrem Geld aus dem Staub gemacht haben.

Es war eine der größten Finanzierungsrunden über ein Initial Coin Offering (ICO) in Deutschland. Das Frankfurter Start-up Savedroid, das bereits 2015 gegründet wurde, gab im März sechs Milliarden Tokens zum Preis von je einem Euro-Cent an Anleger aus, eine Art digitalen Gutschein. Mit verschiedenen Kryptowährungen konnten Anleger in die Tokens von Savedroid investieren. Insgesamt sollen mehr als 35.000 Anleger zugegriffen haben. Doch am Mittwochvormittag war die Seite von Savedroid nicht erreichbar. Lediglich ein Bild mit einer Zeichnung aus der TV-Serie "South Park" erschien noch auf der Seite - mit dem Hinweis "And it's gone" - weg ist sie.

Ein Savedroid-Anleger, der sich per E-Mail bei der WirtschaftsWoche meldete, sagte, dass am Mittwoch auch in der offiziellen Supportgruppe in der Nachrichtenapp Telegram keine Rückmeldung von Vertretern des Start-ups zu bekommen sei.Telegram wird von vielen ICO-Start-ups als eine Art Investor-Relations-Kanal genutzt, um den Kontakt zu ihren Anlegern zu pflegen. "In der Gruppe ist Chaos ausgebrochen, seit die Website nicht mehr erreichbar ist", sagte der Anleger der WirtschaftsWoche. Er habe nach dem ICO auch bislang keine Tokens in seiner digitalen Geldbörse erhalten. Überprüfen ließ sich das am Mittwoch für die WirtschaftsWoche nicht.

