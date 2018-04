Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurostat revidiert Inflationsrate für März nach unten

Der Preisdruck in der Eurozone hat im März zwar zugenommen, aber nicht so stark wie zunächst berichtet. Die europäische Statistikbehörde Eurostat revidierte die jährliche Inflationsrate auf 1,3 Prozent herunter, nachdem sie bei der ersten Schätzung am 4. April eine Rate von 1,4 Prozent gemeldet hatte. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung der vorläufigen Meldung gerechnet. Im Februar waren die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,1 Prozent gestiegen.

Deutsche Einzelhändler erwarten Umsatzbelebung im zweiten Halbjahr

Der deutsche Einzelhandel rechnet für 2018 wie in den Vorjahren mit einer Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Besonders optimistisch sind die Unternehmen, die auch Online-Bestellungen anbieten. In der aktuellen Konjunkturumfrage des Branchenverbandes HDE erwarten fast zwei Drittel dieser Unternehmen, dass der Umsatz in diesem Jahr weiter klettert. Der Verband bestätigte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Städtetag sieht deutliche Belastung der Kommunen

Nach dem Tarifabschluss für die Beschäftigten von Bund und Kommunen erwartet der Städtetag eine hohe Belastung der kommunalen Haushalte. "Die Mehrausgaben von rund 7,4 Milliarden Euro für die Laufzeit von 30 Monaten werden vor allem von strukturschwachen Städten mit hohen Sozialausgaben und Defiziten schwer zu verkraften sein", mahnte der Präsident des Städtetages, Markus Lewe. Insgesamt sei die Einigung aber vertretbar.

Britische Inflation im März abgekühlt

Die Inflation in Großbritannien hat sich im März stärker abgekühlt als erwartet, was den Druck auf die Verbraucher nach einer Phase hoher Preise und geringer Lohnzuwächse verringerte. Dennoch blieb das Preiswachstum deutlich über dem Jahresziel der Bank of England von 2 Prozent. Wie die Statistikbehörde mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise um 2,5 Prozent, ein langsamerer Anstieg als im Februar mit 2,7 Prozent.

SocGen: EZB-Projektionen im Juni nicht besser

Die Societe Generale (SocGen) erwartet für die Sitzung des EZB-Rats am Donnerstag nächster Woche keine Änderung von Geldpolitik oder Kommunikation. Analyst Anatoli Annenkov geht vielmehr davon aus, dass der Rat etwaige Entscheidungen bis Juni vertagen werde, wenn neue Inflationsprognosen veröffentlicht werden. Annenkov glaubt allerdings nicht, dass diese Prognosen deutlich besser als die von Anfang März ausfallen würden, weil sowohl harte Konjunkturdaten als auch Stimmungsdaten zuletzt enttäuscht hätten.

EZB teilt bei Dollar-Tender 82,4 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 82,4 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 82,3 Millionen nachgefragt und erhalten.

DBRS: EU-Banken brauchen vier Jahre für Abbau fauler Kredite

Banken in der EU mit einem hohen Bestand an notleidenden Krediten (NPL) brauchen nach Aussage der Ratingagentur DBRS noch vier Jahre, um ihren NPL-Bestand auf 5 Prozent des gesamten Kreditvolumens zu reduzieren. DBRS geht bei dieser Schätzung von der Annahme aus, dass diese Banken ihr NPL-Volumen in dem zuletzt angeschlagenen Tempo reduzieren.

US-Sanktionen gegen Russland: Merkel will Sonderbehandlung

Die Bundesregierung will bei der amerikanischen Regierung Ausnahmen für deutsche Firmen bei den am 6. April veröffentlichten US-Sanktionen gegen Russland erwirken. Zunächst wird sich Finanzminister Olaf Scholz bei seinem Besuch in Washington am Freitag für eine Sonderbehandlung einsetzen, wie aus deutschen Regierungskreisen verlautete. Bundeskanzlerin Angela Merkel plant den Angaben zufolge, das Thema bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump anzusprechen, das für Ende dieses Monats vorgesehen ist.

Merkel am 27. April bei US-Präsident Trump

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 27. April nach Washington reisen und US-Präsident Donald Trump besuchen. Diesen Termin bestätigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Im Mittelpunkt des Treffens stünden bilaterale Fragen sowie außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen, sagte Demmer.

Karlsruhe weist Klage zu Kürzungen im Emissionshandel von Treibhausgasen zurück

Vor dem Bundesverfassungsgericht ist die Klage der Betreiber eines Braunkohlekraftwerks gegen schärfere Regelungen im Emissionshandel mit Treibhausgasen gescheitert. Die Kürzungen kostenloser Berechtigungen für den Ausstoß des Treibhausgases CO2 durch Stromerzeuger verstoße nicht gegen das Grundgesetz, heißt es in einem am Mittwoch in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss.

Verwaltungsgericht Berlin verhandelt über Zulassung von Gigalinern

Vor dem Verwaltungsgericht Berlin hat die Verhandlung über die Zulassung von Gigalinern auf deutschen Straßen begonnen. Geklagt hat ein Bündnis aus Umwelt- und Verkehrsverbänden, darunter die Allianz pro Schiene. Sie wehren sich gegen den Regelbetrieb der überlangen Lkw und argumentieren, das dazugehörige EU-Recht erlaube deren Einsatz nur in Ausnahmefällen.

EU-Kommission unterschreibt Freihandelsabkommen mit Japan und Singapur

Die EU-Kommission hat die Handelsabkommen mit Japan und Singapur unterzeichnet. In Zeiten der härter ausgetragenen Handelskonflikte wertete die Exekutive der Europäischen Union dies als wichtiges Signal an US-Präsident Donald Trump. Bei den Abkommen gehe es nicht nur um Euro und Cent, sagte die zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström bei einer Pressekonferenz in Straßburg.

Südkorea strebt Gespräche über Friedensabkommen mit Nordkorea an

Südkorea will bei dem Gipfeltreffen kommende Woche mit Nordkorea Gespräche über eine formelle Beendigung des Kriegszustands zwischen den beiden Ländern anstoßen. "Wir erwägen die Möglichkeit, den Waffenstillstand auf der koreanischen Halbinsel durch ein Friedensabkommen zu ersetzen", sagte ein hochrangiger Vertreter des südkoreanischen Präsidialamts.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Erzeugerpreise (Output) März +0,2% gg Vm; +2,4% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) März PROG: unverändert gg Vm; +2,6% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) März -0,1% gg Vm; +4,2% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) März PROG: +0,1% gg Vm; +4,1% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 13. Apr +4,9% auf 399,4 (Vorwoche: 380,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 13. Apr +6,1% auf 262,4 (Vorwoche: 247,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 13. Apr +3,5% auf 1.149,5 (Vorwoche: 1.110,8)

