Zürich (ots) - Verleger Christoph Blocher gibt die «Basler

Zeitung» (BaZ) an den Zürcher Tamedia-Verlag ab. Im Gegenzug

übernimmt Blocher 100 Prozent am «Tagblatt der Stadt Zürich». Der

Medienabtausch sei «nötig» geworden, sagt Blocher im

«Handelszeitung»-Interview. Denn angesichts der Pressekonzentration

sei die Zukunft der BaZ nicht gesichert gewesen. Blocher war

ursprünglich angetreten, in Basel die Meinungsvielfalt langfristig zu

stärken, diese Absicht ist nun gescheitert. Die Konzentration in der

Schweiz führe zu einer «gewissen Verarmung der Inhalte», bestätigt

Blocher. Und weiter: «Darum bedauern wir, dass der Verkauf der BaZ

zum Erhalt der Tageszeitung unausweichlich geworden ist.» Nach dem

Abgang in Basel setzt Blocher voll auf Gratistitel und Lokalmedien.

In diesem Markt ist er künftig mit 29 Blättern schweizweit präsent.

Blocher: «Hier sehe ich die Print-Zukunft - da wollen wir weiter

wachsen.» Die 14 Gratisanzeiger von Walter Frey will er aber nicht

dazukaufen. Aber man arbeite bereits heute im Inseratebereich

zusammen.



