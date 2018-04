Der Internationale Währungsfonds hat seinen "World Economic Outlook" veröffentlicht. Darin stimmt er auf langfristig sinkende Wachstumsraten der Weltwirtschaft ein. Auf Finanzminister Scholz warten unangenehme Themen.

Vordergründig sollte man meinen, dass die Stimmung bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington sonnig sei. Die Weltwirtschaft wächst schließlich, und zwar so stark wie seit acht Jahren nicht mehr.

In seinem am Mittwoch veröffentlichten halbjährlichen "World Economic Outlook" erwartet der IWF in der Eurozone für das laufende Jahr 2,4 Prozent BIP-Wachstum, was das stärkste seit 2007 wäre. Vor drei Monaten hatte die Institution noch 2,2 Prozent prognostiziert. Ihre Prognose für die USA hob sie von 2,7 Prozent auf 2,9 Prozent an. Für die Weltwirtschaft beließ der IWF seine Prognose bei 3,9 Prozent, was der kräftigste Anstieg seit 2011 wäre. Für China prognostiziert er 6,6 Prozent Wachstum, eine leichte Verlangsamung im Vergleich zu den im vergangenen Jahr erreichten 6,9 Prozent. Indien dürfte China laut IWF überholen und um 7,4 Prozent zulegen. Für Japan erwartet die Institution eine Wachstumsverlangsamung auf 1,2 Prozent von bislang 1,7 Prozent.

Im Zentrum des IWF-Ausblicks stehen dennoch die Sorgen. Und die dürften jenseits der öffentlichen Verlautbarungen auch die Gespräche in dieser Woche zwischen Finanzministern, hohen Beamten und Notenbankern bestimmen. Zur Einstimmung warnte IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld in einem Blogbeitrag vor "eskalierenden Risiken" für die globale Konjunktur. "Die im Moment guten Zeiten werden nicht lange halten", ...

