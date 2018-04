Mainz (ots) -



Jobsharing, gleiche Bezahlung für Mann und Frau, gemischte Teams im Betrieb - "plan b" beleuchtet am Samstag, 21. April 2018, 17.35 Uhr im ZDF, unterschiedliche Konzepte, wie Gleichstellung am Arbeitsplatz gelingen kann. Insa Onkens Film "Gleich, gleicher, Gleichberechtigung - Karrierechancen für alle" zeigt unter anderem, dass Jobsharing von Mann und Frau auch in Leitungspositionen funktionieren kann.



Wenn es um Gleichstellung geht, gilt Island als vorbildlich. Die deutsche Auswanderin Katharina Schneider hat das selbst dort erfahren können: Kinder sind auf der Insel kein Grund, einen Job nicht zu machen. In Island gibt es in der Schule das Pflichtfach "Gender-Studies", das zu einem anderen Verständnis von Gleichberechtigung in der Gesellschaft beiträgt. "Isländischen Frauen wird viel zugetraut", sagt Erla Björg Gudrunardottir, die in der immer noch von Männern dominierten Fischindustrie ein Unternehmen führt, in dem nur Frauen arbeiten.



Für viele Frauen in Deutschland ist der Einsatz für die Familie immer noch häufig mit Karriereknick und Teilzeitfalle verbunden. Die Folge: weniger Einkommen, weniger Rente. Zudem haben Frauen häufiger Jobs in Bereichen, die grundsätzlich schlechter bezahlt sind - auch deshalb verdienen Frauen durchschnittlich weniger als Männer. "plan b" berichtet des Weiteren über ein Unternehmen aus der Metallbranche, das junge Frauen an den Beruf als Industriemechanikerin heranführt.



