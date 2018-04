Wien - Yvette Babb verstärkt seit Monatsbeginn als Portfoliomanagerin das 20-köpfige Team für Schwellenländeranleihen von NN Investment Partners, so die Experten von "FONDS professionell".In ihrer neuen Rolle konzentriere sich Babb auf die Analyse und das Portfoliomanagement im Bereich Frontier Markets, sowohl in Hart- als auch Lokalwährung. In dieser Funktion arbeite sie mit Marco Ruijer, Lead Portfoliomanager für Schwellenländeranleihen in Hartwährung und für Frontier-Markets-Anleihen, und Lewis Jones, Lead Portfoliomanager für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung, zusammen.

