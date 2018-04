Das Pfund ist so teuer wie seit dem Brexit-Votum nicht mehr. Steven Jones von Kames Capital zeigt sich (dennoch) entspannt. Schließlich könne die Bank of England als eine der wenigsten Volkswirtschaften die Zinsen erhöhen.... Die britische Wirtschaft wachse zugegeben langsam, sagt Steven Jones von Kames Capital im Gespräch mit Antje Erhard. Aber sie wachse - wenn auch Branchen wie Tourismus, Export, Immobilien unter dem starken Pfund leiden. Das Vertrauen in die Regierung kehre zurück... Bleibt es dennoch beim Brexit?