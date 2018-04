Man merkt, dass wir wieder mitten drin sind - in der Quartalszahlen-Saison. Derzeit hagelt es regelrecht neue Geschäftszahlen von börsennotierten Unternehmen. Bei Apple ist es laut Plan am 1. Mai so weit. Mal sehen, ob das Unternehmen dann die Finanzwelt mit den Zahlen überzeugen kann. Zuletzt blieb es bei Apple eher ruhig, was die Nachrichtenlage betraf. Da wurde zwar eine neue Special Edition des iPhone 8 vorgestellt - doch das besondere daran ist im Grunde die Farbe (rot). Nun ja. Wichtiger ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...