Steckborn - Die Versandapotheke Zur Rose hat auch im ersten Quartal 2018 den Umsatz gesteigert, nachdem dies dem Unternehmen bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 gelungen war. Besonders deutlich legte das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln (OTC) zu. Sowohl der Schweizer als der deutsche Markt trugen zum Wachstumsschub bei.

Konkret stieg der Umsatz um 29,9 Prozent (23,8 Prozent in Lokalwährungen) auf 297,6 Mio Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. In Deutschland legte der Umsatz um 51,4 Prozent auf 169,9 Mio zu, in Lokalwährungen betrug der Anstieg 39,0 Prozent. Das Schweizer Geschäft stieg mit 9,3 Prozent auf 127,7 Mio. Mit diesen Zahlen hat Zur Rose die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen.

Deutliches Plus im OTC-Geschäft

In der Pressemitteilung gibt das Unternehmen bekannt, dass der Auslandsanteil mit 57 Prozent einen neuen Höchststand erreicht hat. Als wesentlicher Treiber erwies sich das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln (OTC) mit einem Umsatzplus von 91,5 Prozent (75,9 Prozent in Lokalwährung).

Ursächlich für diese Entwicklung seien ein starkes organisches Wachstum, die Neukundengewinnung sowie die Erstkonsolidierung von Eurapon und Vitalsana gewesen. Ebenfalls positiv habe sich das ...

