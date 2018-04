Wie Russland die US-Wahl beeinflusst hat, beschäftigt noch immer einen Großteil der USA. Doch auch in Europa haben Trolle und rechte Aktivisten versucht, vor Wahlen die Stimmung zu drehen.

In Italien haben rechte Politiker und Netzwerke im Wahlkampf auf Hass gesetzt - und zwar strategisch. Das zeigt eine Analyse des Londoner Institute for Strategic Dialogue (ISD) Die Nichtregierungsorganisation dokumentierte das Vorgehen von Hunderten von Aktivisten in mehreren Netzwerken vor der Parlamentswahl Anfang März. Zuvor hatte das ISD berichtet, dass es auch vor der Bundestagswahl in Deutschland koordinierte Aktionen gegeben hat, um die Debatte im Netz zu beeinflussen.

Wie die rechtsradikalen "Trolle" in Italien vorgingen, zeigt ein Ereignis kurz vor der Wahl Beispiel: In der mittelitalienischen Stadt Macerata zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anhängern der neofaschistischen Partei Forza Nuova. Diese hatten trotz eines Demonstrationsverbots zu einer Kundgebung aufgerufen. Dem Aufmarsch ging ein rechtsradikaler Angriff voraus. Der Neofaschist Luca Traini hatte sechs afrikanische Migranten mit einer Pistole angeschossen.

Rechte Netzwerke haben daraufhin gleich versucht, die Deutungshoheit zu erlangen - mit Erfolg, sagt Julia Ebner vom ISD. Schnell kursierten im Netz Parolen und Bilder ("Memes"), die Traini als Helden darstellten. Sie propagierten, dass seine Tat Teil eines "Krieges" sei, um den "Untergang der weißen Rasse" abzuwenden.

Nach Angaben der Sozialwissenschaftlerin gab es nach dem Vorfall einen starken Anstieg von Diskussionen über Migration und mehr Zulauf bei rechtsextremen Gruppen. Nachzuweisen, dass das Wahlergebnis mit den gesteuerten Kampagnen im Netz zusammenhängt, sei jedoch schwer, sagte Ebner der ARD.

Auch Amnesty International bestätigte, dass der Hass im italienischen Wahlkampf eine große Rolle spielte. In rund 500 Fällen sollen Wahlkreiskandidaten auf Facebook und Twitter rassistische oder diskriminierende Propaganda verbreitet haben. In 40 Prozent der Fälle sollen dabei Spitzenkandidaten wie Matteo Salvini von der nationalistischen Lega für die fremdenfeindlichen Äußerungen verantwortlich gewesen sein.

Zusammen mit der ARD und Aktivisten von "Alt Right Leaks" hatte das ISD zuvor von Manipulationsbemühungen rechtsradikaler Internetaktivisten in Deutschland berichtet. Vor der Bundestagswahl hätten sich in dem Netzwerk "Reconquista ...

Den vollständigen Artikel lesen ...