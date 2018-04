Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Ergebnisse der Loved by Guests Awards 2018 sind da.



- 69 Hotels in Deutschland wurden mit einem Loved by Guests Award 2018* von Hotels.com ausgezeichnet. - In Berlin befinden sich die meisten bei Gästen beliebtesten Hotels, gefolgt von Dresden und Hamburg. - Gästeurteile gewinnen immer mehr an Bedeutung und haben ebenso wie Sterne-Ratings Einfluss auf die Wahl von Hotels. - Die Top 100: 9 deutsche Hotels zählen zu den besten in den Kategorien "Boutique" und "Business".



69 Hotels in Deutschland wurden mit dem Loved by Guests Award 2018 von Hotels.com© ausgezeichnet. Hierbei waren ausschließlich die hotels.com-Gäste die Juroren. Und sie haben ihr Urteil gefällt, weltweit! Finalisten und an Platz 1 der Siegerstädte der einzelnen Kontinente sind Rom mit 39 Hotels, Hanoi (36), New York (20) Mexiko City (12) und Kapstadt (7). Bei den Gewinnern nach Ländern führen die USA mit 1.498 Auszeichnungen, gefolgt von Italien mit 232. Deutschland belegt mit 69 Hotels Platz 7.



Top 3 Städte in Deutschland, in denen Hotels einen Loved by Guest Award erhielten:



1. Berlin mit 21 Hotels 2. Dresden mit 7 Hotels 3. Hamburg mit 6 Hotels



Es ist nicht allzu erstaunlich, dass Berlin als eine der in Deutschland meist besuchtesten Städte auch die höchste Anzahl an bei Gästen geschätzten Hotels aufweist. Ebenso stehen die beiden Elbmetropolen Dresden und Hamburg mit ihren Hotels bei Reisenden hoch im Kurs. Es folgen Düsseldorf, Stuttgart und Schwangau - die drei teilen sich mit gleichen Stimmen die Plätze 4 bis 6. Besonders für Schwangau, eine kleine Stadt in Bayern, ist die



Wahl eine Überraschung, da ihr Beliebtheitsgrad im Vergleich zu 2017 um 200% gestiegen ist.



Und auch kleinere, nicht ganz so bekannte Städte in Deutschland, wie beispielsweise Glücksburg im Norden sowie Oberasbach und Oberursel im Süden können Hotels aufweisen, die "Loved by Guests" sind. Das Hotels.com-Team ist sich sicher: Es ist der beste Weg, die Beliebtheit von Hotels herauszufinden, wenn die Besucher selbst zu Wort kommen. Denn es zeigt sich immer deutlicher, dass Bewertungen teils einflussreicher als offizielle Sternebewertungen sind. Daher wurden 25 Millionen Online-Gästekommentare von Hotels.com ausgewertet.



Beeindruckende 3.400 Hotels in 91 Ländern wurden als "besonders hervorragend" eingestuft. Die Hotels mussten im Rating eine Wertung von 9.4 (von 10) oder mehr erreichen, um in der Kategorie "Loved by Guests" geführt zu werden.



Die Besten - Top 100**



Ob ein Aufenthalt im Luxus, zum Seele baumeln lassen oder zum Sonnetanken - die Häuser der Hotels.com Loved by Guests "Top 100"-Listen haben alles. 1.000 Häuser in 10 Kategorien - Luxus, Business, Boutique, LGBT, Strand, Ski, Familie, Spa, Neueröffnung und All Inclusive - bieten immer das Passende je nach eigenem Belieben für die nächste Reise. Top 100 kürt die besten 100 Hotels in jeder Kategorie - so wird jeder Urlaub maßgeschneidert.



In Deutschland wurde das 25hours Hotel in der Hamburger HafenCity als eines der besten "Boutique Hotels" gewählt. In der Sparte "Business" liegt Deutschland mit The Mandala Hotel, Hotel Palace Berlin und dem Radisson Blu Hotel, alle in Berlin ansässig, vorne mit dabei. In Hamburg favorisierten Geschäftsreisende das Hotel Atlantic Kempinski und das Mövenpick Hotel, in Stuttgart das Althoff Hotel am Schlossgarten und das Steigenberger Graf Zeppelin.



Gästebewertungen werden immer einflussreicher



"Die Loved by Guests Awards spiegeln die positiven Bewertungen von Hotels.com-Gästen wider! Wir wissen, dass Leute die Meinung von anderen Gästen sehr schätzen, heutzutage sogar manchmal mehr als Sternebewertungen. Somit ermöglichen wir jedem eine transparente Einschätzung von Unterkünften und heben die besonderen Häuser hervor. Auf dem Smartphone sieht man auf einen Blick alle Kommentare - beispielsweise zum gigantisch großen Bett, dem leckeren Frühstück, der Spabehandlung oder dem zuvorkommenden Hotelpersonal. Unter den 25 Millionen geprüften Gästebewertungen findet jeder sowohl Inspiration für die anstehende Reise als auch ein Hotel, das den eigenen Bedürfnissen entspricht", verdeutlicht Johan Svanstrom, Präsident der Hotels.com Marke.



Alle prämierten Hotels und viele mehr können über die Hotels.com App, die auf iOS und Android erhältlich ist, gebucht werden. Das Loved by Guests Siegel kennzeichnet die Favoriten, die auch bei Facebook und Instagram unter dem Hashtag LovedbyGuests oder unter https://de.hotels.com/page/loved-by-guests-2018/ zu finden sind.



* Um einen Loved by Guests Award zu erhalten, mussten die Häuser bei der Gästebewertung einen Durchschnittswert von 9.4 oder höher erreichen, auf einer Basis von mindestens 50 Bewertungen im Zeitraum von Dezember 2016 bis November 2017.



** Der Auszeichnung 'Top 100' liegen die 1.000 Hotels mit den besten Bewertungen ihrer Kategorie zugrunde, basierend auf dem Zeitraum Dezember 2016 bis November 2017.



*** Bonusnächte sind exklusive Steuern und Gebühren. Der Wert der Bonusnacht entspricht dem durchschnittlichen Übernachtungspreis der 10 zuvor gesammelten Übernachtungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier.



**** Insiderpreise stehen Hotels.com-App-Nutzern, Hotels.com© Rewards-Mitgliedern und jedem, der Insiderpreise auf der Website durch eine Anmeldung zum Hotels.com-Newsletter freischaltet, zur Verfügung. Insiderpreise werden durch den "Dein Insiderpreis"-Banner bei den Suchergebnissen angezeigt. Insiderpreise sind nur für ausgewählte Hotels und ausgewählte Zeiträume verfügbar. Insiderpreise sind Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Über Hotels.com©



Hotels.com ist der richtige Ort, um nach einer Unterkunft zu suchen. Wir lieben Reisen und wissen, dass Sie das auch tun. Deshalb machen wir es sehr einfach, bei uns zu buchen. Mit Hunderttausenden von Übernachtungsmöglichkeiten auf der ganzen Welt und 90 lokalen Websites in 41 Sprachen bietet Hotels.com alles. Egal, ob Sie luxuriös in Vegas übernachten wollen, Baumhäuser in Thailand oder Villen in Venezuela suchen, es ist alles nur einen Klick entfernt. Und mit unserem Hotels.com© Rewards-Treueprogramm sammeln Sie Bonusnächte***, während Sie schlafen und erhalten sofortige Vergünstigungen wie Insiderpreise**** - was könnte besser sein? So geht smartes Buchen. Mit über 25 Millionen echten Gästebewertungen und einer App, die so einfach zu benutzen ist, dass sie mehr als 60 Millionen Mal heruntergeladen wurde, können Sie sicher sein, den perfekten Ort für sich zu finden.



© 2018 Hotels.com, LP. Alle Rechte vorbehalten. Hotels.com und das Hotels.com-Logo sind Handelsmarken von Hotels.com, LP. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.



OTS: Hotels.com, L.P. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62193 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62193.rss2



Pressekontakt: Tabea Truntschka, Cohn & Wolfe Public Relations E-Mail-Adresse: Tabea.Truntschka@cohnwolfe.com Telefon: +49 40 - 80 80 16-113