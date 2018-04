Aktionäre der Deutschen Bank benötigten in der Vergangenheit starke Nerven: Ihr Investment verbilligte sich in den vergangenen zehn Jahren per Saldo um 81% - dabei steht alleine seit Jahresauftakt 2018 ein Kursverlust in Höhe von 27% auf der Anzeigetafel. Auch die Euphorie nach dem Wechsel in der Chefetage war schnell verflogen, aktuell notiert die Deutsche Bank-Aktie wieder...

