Die Personalrochaden bei der Deutschen Bank dauern an. "John Andrews, Leiter Investor Relations, hat mich über seinen Entschluss informiert, die Bank zu verlassen", schrieb Finanzchef James von Moltke in einer Nachricht an die Mitarbeiter, die Reuters am Mittwoch vorlag. Der 54-jährige Andrews leitete in den vergangenen fünf Jahren die...

Den vollständigen Artikel lesen ...