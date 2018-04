Bad Marienberg - Emissionen von jährlich bis zu 8 Millionen Euro sind in Deutschland von der Prospektpflicht befreit - so steht es in einem Gesetzentwurf, den die Bundesregierung in ihrer letzten Kabinettssitzung beschlossen hat, so der Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

