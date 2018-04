ERLIN (Dow Jones)--Die Arbeitgeber stellen sich bei dem geplanten Rückkehrrecht in Vollzeit bei Altverträgen quer. "Das ist eine rote Linie", sagte der Präsident des Arbeitgeberverbands BDA, Ingo Kramer, nach einem Treffen mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin. Der Vorstoß rühre am "unternehmerischen Selbstverständnis", beklagte er. Verträge und Rechtsprinzipien "müssen eingehalten werden".

Die Unternehmen stören sich außerdem massiv daran, dass die Betriebe nach dem Entwurf Heils künftig für die Teilzeitbeschäftigten im Personalbestand beweisen müssen, dass sie keine Vollzeitstelle haben, wenn ein Mitarbeiter diese wünscht. "Das ist ein Knackpunkt", betonte Kramer mit Blick auf die sogenannte Beweislastumkehr. Bisher können sie den Wunsch auf eine volle Stelle einfach ablehnen. Mit Heils Vorgängerin Andrea Nahles sei man an diesem Punkt schon weiter gewesen, kritisierte der BDA-Präsident.

Der Arbeitsminister will schon ab Anfang nächsten Jahres das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit einführen. Die Wirtschaft hat nach den Worten Kramers keine Schwierigkeiten damit, diesen Rechtsanspruch für neue Arbeitsverhältnisse umzusetzen. "Da können wir uns gut Lösungen vorstellen. Da gibt es Lösungsansätze", sagte der 65-Jährige.

Schon Ende Mai soll nach Heils Zeitplan das Gesetz das Kabinett passieren. "Ich hab den festen Willen, dass wir den Gesetzentwurf durchbringen", betonte der SPD-Politiker.

Ab dem 1. Januar nächsten Jahres sollen Arbeitnehmer einen Anspruch darauf haben, ihre Arbeitszeit zu reduzieren - und nach einem zuvor festgelegten Zeitraum wieder auf die ursprüngliche Arbeitszeit zu erhöhen. Im Referentenentwurf wird ein Zeitraum zwischen einem und fünf Jahren vorgesehen. Kleinere Unternehmen mit bis zu 45 Beschäftigten werden das Rückkehrrecht nicht anbieten müssen.

