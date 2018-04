In New York wird der Aktienmarkt auch zur Wochenmitte höher erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch gut eine Stunde vor dem Start 0,14 Prozent höher auf 24 821 Punkten. Damit zeichnet sich der dritte Gewinntag in Folge ab.

Gute Unternehmenszahlen hatten bereits am Vortag die Aktienindizes angetrieben. Am Mittwoch setzte nun die Wall-Street Bank Morgan Stanley mit einem Rekordgewinn im ersten Quartal einen weiteren positiven Akzent in der laufenden Berichtssaison. Vorbörslich ging es für die Aktien um 2,3 Prozent hoch.

Auf der Agenda steht im Verlauf zudem mit dem sogenannten "Beige Book" der jüngste Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed.

Die Fluggesellschaft United Continental rechnet mit weiter steigenden Ticketpreisen. Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil die Airline ihre Kapazitäten aggressiv ausbaut. Vorbörslich gewannen die Papiere 3,2 Prozent.

Für die Aktien von Ebay ging es vorbörslich um 5,7 Prozent hoch, angetrieben von einem positiven Analystenkommentar. Morgan Stanley hatte die Anteile des Online-Auktionshauses von "Underweight" auf "Overweight" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 58 US-Dollar deutlich angehoben.

Der IT-Konzern IBM erzielte im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg, enttäuschte die Anleger aber mit dem Geschäftsausblick. Die Aktien bekamen dafür vorbörslich die Quittung mit minus 5,8 Prozent.

Nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen standen auch die Papiere des Pharmaherstellers Abbott Laboratories vorbörslich im Minus, und zwar mit 1,3 Prozent./ajx/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0215 2018-04-18/14:46