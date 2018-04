Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor Schwierigkeiten bei der globalen Versorgung mit US-Dollar. In seinem aktuellen Finanzstabilitätsbericht weist der IWF darauf hin, dass der Markt für Dollar-Finanzierungen schon jetzt enger geworden sei und im Falle ernsthafter Marktverwerfungen zu einem Krisenverstärker werden könnte.

Laut IWF resultiert die zunehmende Enge am Markt für Dollar-Finanzierung aus verschiedenen Ursachen. Eine ist demnach die Erwartung, dass das US-Treasury mehr Anleihen begeben wird, eine andere ein verändertes Investitionsverhalten der US-Unternehmen im Vorfeld der zu erwartenden Gewinnrepatriierungen, eine dritte die Normalisierung der Geldpolitik.

Messbar ist die Dollar-Verknappung nach Angaben des IWF am Anstieg der Spreads zwischen Dollar-Libor und Overnight Index Swaps (OIS) in den vergangenen Monaten. Darüber hinaus trügen länderspezifische Regulierungen zu einer Dollar-Verknappung bei, zum Beispiel die Regulierung oder das Verbot von Liquiditätsflüssen innerhalb international tätiger Bankengruppen.

Zusammen mit möglichen Bilanzproblemen der die Dollar-Liquidität umschlagenden Banken können solche Marktprobleme laut IWF zu ernsthaften Finanzierungsproblemen im Krisenfall führen. So könnte es Banken in so einem Krisenfall schwerer fallen, ihren Devisenbedarf am schwankungsanfälligen Swap-Markt zu decken.

Dadurch wiederum könnten Banken Probleme bekommen, kurzfristige Dollar-Verbindlichkeiten überzurollen. Sie könnten dann zum Notverkauf von Dollar-Assets gezwungen sein und damit zu Krisenverstärkern werden. Darüber hinaus könnten sie ihre eigenen Dollar-Ausleihungen zurückfahren. Schließlich seien sogar Zahlungsausfälle auf Dollar-Verbindlichkeiten denkbar.

