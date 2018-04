Hannover - Die aktuellen Angaben zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA haben den Devisenmarkt mit einem Anstieg um beachtliche 0,6% M/M recht positiv überrascht, so die Analysten der NORD LB. Der Blick auf die Details der Zahlen zeige, dass sich die Umsätze im Automobilbereich am aktuellen Rand sogar noch eine Spur freundlicher hätten präsentieren können, als von vielen Beobachtern ohnehin schon erwartet worden sei.

