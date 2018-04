Der Ex-Google-X-Manager glaubt, dass bald das Sci-Fi-Zeitalter anbricht. Die Technik werde sich rasend schnell entwickeln - doch es gebe auch Risiken.

Die futuristische Science-Fiction-Welt wird schon bald Alltag sein. Das glaubt zumindest Mo Gawdat. Er leitete einst Google X, die auch "Moonshot Factory" genannte Forschungsabteilung des Internetriesen, die unter anderem an Künstlicher Intelligenz forscht und die Google-Brille entwickelte.

"Alles, was Sie in Sci-Fi-Filmen sehen, wird auch passieren", sagte Gawdat laut CNBC auf der Credit Suisse Global Megatrends Conference in Singapur. Vor allem die Bereiche Robotertechnik, maschinelles Lernen, Blockchain sowie Virtual und Augmented Reality würden die Zukunft prägen.

In vielen technologischen ...

