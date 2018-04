Baden-Baden (ots) - Dienstag, 24. April 2018 (Woche 17)/18.04.2018



21.00 Marktcheck deckt auf ...



Das Geschäft mit Olivenöl Erstsendung: 27.09.2016 in SWR/SR



Halten die Öle im Supermarkt, was die Aufschrift verspricht? Ein SWR Reporter zeigt, wie bei angeblich hochwertigen Olivenölen gepanscht wird, und geht Fälschungen nach. In Italien wird gegen mehrere Olivenölproduzenten ermittelt, die minderwertige Öle als "extra vergine" verkauft haben sollen. "Marktcheck" trifft den Staatsanwalt, der die Ermittlungen angestoßen hat, Raffaele Guariniello. Er ist in Italien als Dopingjäger bekannt. Nun geht er gegen den Betrug beim Olivenöl vor. Ein SWR Reporter ist bei einer Razzia der so genannten Antifälschungspolizei dabei. Immer wieder entdecken die Fahnder falsch deklariertes Öl, ein Millionengeschäft für Betrüger. Mit etwas Chemie wird aus ranzigem Öl ein angeblich hochwertiges Öl, das selbst spezialisierte Olivenölverkoster nicht als Fälschung erkennen.



Montag, 30. April 2018 (Woche 18)/18.04.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



20.15 (VPS 20.14) Hotel Heidelberg - ... Vater sein dagegen sehr Spielfilm Deutschland 2018 Erstsendung: 09.03.2018 in Das Erste Autor: Martin Rauhaus Rollen und Darsteller: Annette Kramer____Annette Frier Ingolf Muthesius____Christoph Maria Herbst Hermine Kramer____Hannelore Hoger Ingrid Wedekind____Kathrin Ackermann Stefan Kramer____Stephan Grossmann Floriane Kramer____Nele Kiper Jeremy Kramer____David Nolden Richard Karrenberg____André Jung Daniela Frommert____Bettina Stucky Ole Dornbach____Nico Ramon Kleemann Kai Kressin____Florian Panzner Frau Wilsneck____Ela Paul Maik Benzdko____Daniel Drewes Klaus Wengler____Arndt Schwering-Sohnrey Susanne Muthesius____Maren Kroymann Werner Muthesius____Peter Prager Frau Bergstein____Monica Kaufmann Herr Bergstein____Thomas Meinhardt Herr Piontek____Hajo Mans und andere Kamera: Martin Schlecht Musik: Dürbeck und Dohmen



Annette Kramer (Annette Frier) und Ehemann Ingolf (Christoph Maria Herbst) sind jetzt Eltern - allerdings noch nicht auf dem Papier. Das Jugendamt gibt ihnen das Sorgerecht für den 14-jährigen Ole (Nico Ramon Kleemann) erst einmal nur auf Probe. Dass die vielbeschäftigte Hoteldirektorin ebenso wie der ausgebuchte Psychotherapeut in ihren Berufen kürzertreten sollten, wollen beide zunächst nicht wahrhaben. Während der recht selbstständige Waisenjunge Ole, dem es in seiner neuen Familie auf Anhieb gefällt, zunächst gut klarkommt, führt das Jugendamt genau Protokoll über die Versäumnisse der Pflegeeltern. Nachdem die Adoption immer mehr in Gefahr gerät, geben sich Annette und Ingolf gegenseitig die Schuld. Ihre lautstarken Streitereien setzen Ole zu. Als er spurlos verschwindet, droht das gesamte Vorhaben zu scheitern.



Ungebetene Gäste machen unterdessen den Kramers das Leben zur Hölle. Eine Gruppe deutschnationaler Anwälte, die wie früher als Burschenschaftler trinken und singen, droht den Hotelfrieden zu kippen. Schon bald zettelt der Anführer Kai Kressin (Florian Panzner) einen Kleinkrieg mit Annette an, bei dem sich auch Hotelgründerin Hermine (Hannelore Hoger) provozieren lässt. Als selbst Ole zwischen die Fronten gerät, schmeißt Ingolf seine Deeskalationsstrategie über Bord. Nach einem Schlagabtausch vor Gästen ist der Skandal komplett. Jetzt steht nicht nur der Ruf des Hotels auf dem Spiel, sondern auch die Adoption.



(bis 21.45 - weiter wie mitgeteilt)



Freitag, 04. Mai 2018 (Woche 18)/18.04.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wahnsinn Liebe



Sie folgt keinen rationalen Regeln, ist unberechenbar und führt manchmal auch zu großen Dummheiten. Die Liebe geht oft ihre ganz eigenen Wege - unvernünftig, kopflos, unmöglich. Während das Umfeld das Scheitern einer ungleichen Liebe bereits voraussieht, ist sich das verliebte Paar sicher: Für diese unermesslichen Gefühle lohnt es sich, gegen alle Widerstände zu kämpfen. Liebe gegen Konventionen kann aber auch viel zerstören: langjährige Freundschaften, Karrieren, manchmal auch die Selbstachtung. Es sind Gefühle, die zwar für Außenstehende verrückt, aber so leidenschaftlich sind, dass die Beteiligten dabei nicht voneinander los kommen - allen Vorurteilen und jeglicher Vernunft zum Trotz. Der Lehrer, der sich in seine minderjährige Schülerin verliebt, der Freier, der eine Prostituierte heiratet, oder die Rentnerin, die aus Liebe zu einem Indianer auswandert und nochmal neu durchstartet. Liebe kennt keine Grenzen, sie kann krank vor Eifersucht machen, mutig und auch blauäugig. Niemand kann sich gezielt aussuchen, in wen er sich verliebt - es passiert einfach. Ob extremer Altersunterschied oder Bildungsstand - solche Beziehungen sind heutzutage nur noch selten richtige Aufreger. Doch gibt es auch Neigungen, die fast ausnahmslos entsetztes Kopfschütteln auslösen: Objektophile beispielsweise fühlen sich zu Gegenständen oder Gebäuden hingezogen. Wer so außergewöhnlich liebt, spricht nicht in der Öffentlichkeit über seine intensiven Empfindungen zu einer Dampflok, einer Orgel oder dem Eifelturm, denn Vorverurteilung, Spott und Anfeindungen sind ihnen sicher.



Montag, 07. Mai 2018 (Woche 19)/18.04.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



20.15 (VPS 20.14) Utta Danella - Lügen haben schöne Beine Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 20.11.2015 in Das Erste Rollen und Darsteller: Kathrin____Johanna Christine Gehlen Andi____Tobias Licht Susanne____Katja Studt Michael____Felix Eitner Sabine____Sabine Menne Norbert____Michael A. Grimm Georg____Hanno Friedrich Frieder____Christian Heiner Wolf Dr. Dieter Schleib____Michael Brandner Jessi____Lisa Augenthaler Lena____Marie Bloching Tom____Matthias Löw Jonas____Leopold Schmidt Jonas____Konstantin Schmidt Arthur____Christof Arnold Kandidat Udo____Ferdinand Dörfler und andere Musik: Martin Unterberger Kamera: Christof Oefelein Buch: Stephanie Kronthaler und Thomas Kronthaler Regie: Thomas Kronthaler



(bis 21.45 - weiter wie mitgeteilt)



Donnerstag, 10. Mai 2018 (Woche 19)/18.04.2018



Beitrag ist keine WH von MO!



14.30 Gartenlust im Südwesten - Wo das Glück wächst Erstsendung: 04.06.2017 in SWR/SR



Montag, 14. Mai 2018 (Woche 20)/18.04.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



20.15 (VPS 20.14) Utta Danella - Das Geheimnis unserer Liebe Spielfilm Deutschland 2008 Erstsendung: 28.03.2008 in Das Erste Autor: Nicole Walter-Lingen Rollen und Darsteller: Franziska Wieser____Diana Amft Lilo Wieser____Rita Russek Benedict Bordin____Markus Knüfken Martin Bordin____Charles Brauer Julia____Eva Kryll Henry____Jacques Breuer Susi____Barbara Bauer Pfarrer Schmidt____Norbert Heckner Beamter____Christoph Zrenner und andere Kamera: Kay Gauditz Musik: Kambiz Giahi



(bis 21.45 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 20. Mai 2018 (Woche 21)/18.04.2018



Geänderten Beitrag beachten!



09.00 (VPS 08.59) 24 Stunden in Mannheim



Sonntag, 20. Mai 2018 (Woche 21)/18.04.2018



Beitrag ist keine WH von MO!



11.30 Alte Gärten auf dem Land



Erstsendung: 10.09.2016 in SWR/SR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2