Sind Azubis heute faul oder ihre Ausbilder nicht auf der Höhe der Zeit? Alles davon kommt vor, sagt der Wissenschaftler Ernst Deuer. Er mahnt aber, dass vor allem die Betriebe umdenken müssten.

Es gibt höchst unterschiedliche Erklärungen für die hohe Abbrecherquote bei Auszubildenden - je nachdem, wen man fragt. Gibt es zwischen Azubis und Ausbildern ein großes Missverständnis?Es ist ein klassischer Konflikt. Fragen Sie Ausbilder, nennen diese Leistungs- und Motivationsprobleme bei den Auszubildenden sowie deren falsche Vorstellungen bei der Berufswahl als Gründe. Fragt man die Auszubildenden, nennen sie häufig Probleme im Betrieb als Grund für den Ausbildungsabbruch, häufig hängen diese Probleme mit der Person des Ausbilders zusammen. Selten haben sie Probleme in der Berufsschule oder im privaten Bereich.

Wie kommen wir aus diesem Konflikt heraus? Haben beide Seiten ein bisschen Recht?Natürlich, weil es alle diese Fälle gibt. Es kommt vor, dass motivierte Ausbilder an ihre Grenzen stoßen, weil sie die Erwartungen der jungen Menschen nicht treffen. Wenn die sich schon anders orientiert haben, kann man nichts mehr machen. Auf der anderen Seite gibt es junge Menschen, die durchaus motiviert in die Ausbildung kommen, auch viele Erwartungen hineinstecken. Wir wissen, dass die Berufsperspektive eine große Rolle spielt und die Azubis sich vorher viele Gedanken machen. Sie gehen in vielen Fällen sehr ernsthaft an die neue Aufgabe heran - und treffen auf Betriebe, die die Lehrjahre nach alter Tradition als "keine Herrenjahre" sehen. Da heißt es dann: Da muss man erstmal durch, nach drei Jahren sehen wir weiter. Aber drei Jahre durchhalten, zurückzustecken und dann mal sehen - das trifft immer weniger die Erwartungshaltung der jungen Menschen. Und das ist irgendwie sogar nachvollziehbar.

Sind junge Leute heute weniger durchhaltefähig?Die Jugendlichen sind nicht verweichlicht. Eher haben sich die Verhältnisse geändert. Die Vorstellung, drei Lehrjahre lang den Mund zu halten, fand noch keine Generation besonders reizvoll. Der Unterschied ist, dass die Jugendlichen aufgrund des demografischen Wandels heute eher in der Situation sind, auch mal wählen zu können - den Betrieb, den Beruf. Und das tun sie auch.

Was kann man tun, damit die Ausbildung eine ernsthafte Vorbereitung aufs Berufsleben bleibt und die Jugendlichen trotzdem gerne dabeibleiben?Das ist kein Widerspruch. Der Anspruch von den Jugendlichen ist nach meinen Eindrücken überhaupt nicht so, dass Ausbildung ein Schongang ...

