Laut Gewerkschaftsinformation plant der Autohersteller einen massiven Personalabbau. Gewerkschaft und Betriebsrat haben die Beschäftigten für Donnerstagnachmittag zu Betriebsversammlungen aufgerufen.

Der kriselnde Autobauer Opel plant laut Gewerkschaftsinformationen einen massiven Personalabbau in seinem Montagewerk Eisenach. Die Belegschaft könnte von derzeit rund 1800 auf nur noch knapp 1000 Leute schrumpfen, wenn die bislang vorliegende Produktionsplanung umgesetzt werde, hieß es am Mittwoch in ...

