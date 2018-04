Basel - Die Bank Cler ist Partnerin von IKEA beim Wohnexperiment «Meine erste eigene Wohnung» an der diesjährigen muba. Diese findet vom 20. bis 29. April in der Messe Basel statt. Fünf junge Menschen leben während zehn Tagen in einer Wohngemeinschaft auf dem Messegelände. IKEA richtet die Wohnung ein. Die Teilnehmenden kochen, essen, lernen und schlafen dort und regeln ihre WG-Finanzen mit der App Zak der Bank Cler.

Eine fiktive Wohnung als Live-Experiment

Das Experiment richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, die demnächst ihre erste eigene Wohnung beziehen. In der Wohnungsattrappe simulieren die Teilnehmenden während den zehn Messetagen das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft und die Herausforderungen, die ein Auszug aus dem Elternhaus mit sich bringt. Der Fokus wird auf die Nachhaltigkeit gelegt: Die WG-Bewohner kochen mit energieeffizienten Küchengeräten, trennen ihren Müll, ...

