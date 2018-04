München (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor: Getreu dem Motto "Alles neu macht der Mai" geht kommenden Monat "Das neue Sky" an den Start. Natürlich unter besonderer Berücksichtigung der Wünsche der Zuschauer des Pay-TV-Senders. Helke Michael verrät Ihnen mehr dazu.



Sprecherin: Egal, ob Sie zu Hause auf Ihrem TV-Gerät oder unterwegs mit einem mobilen Gerät fernsehen wollen: Mit dem neuen Sky geht das so komfortabel und so schnell wie nie zuvor, sagt Sky-Chef Carsten Schmidt:



O-Ton 1 (Carsten Schmidt, 29 Sek.): "Wir haben alle unsere Produkte, die Streaming- oder auch TV-Genuss ermöglichen, komplett überarbeitet. Und wir führen im Mai Sky Q ein: Sky Q ist das beste Fernseherlebnis, was man in Deutschland, aber auch vielleicht darüber hinaus, bekommen kann: eine ganz tolle, schnelle, intuitiv zu bedienende Navigation. Und auf der anderen Seite haben wir ein Streaming-Produkt, das heißt Sky Ticket, für diejenigen, die sich noch nicht so früh für immer binden wollen, sondern sagen, ich probiere es erst mal aus: Ein Monat, kein Commitment, man kann sofort loslegen, nachdem man es fünf Minuten vorher installiert hat."



Sprecherin: Außerdem gibt's jede Menge neue Apps, mit denen man beispielsweise Netflix sowie die Mediatheken von ARD und ZDF streamen kann. Dazu kommen hochkarätige Film- und Serien-Eigenproduktionen, aktuelle Kinoblockbuster, internationale Serien, Dokus und Shows - und noch schärfere Sportübertragungen:



O-Ton 2 (Christoph Metzelder, 11 Sek.): "Großes Thema ist Ultra-HD, also die Spiele in noch besserer, brillanterer Qualität zu sehen. Anders als zu der Zeit, in der ich gespielt habe. Das war zwar kein Schwarz-Weiß-Fernsehen mehr, aber ganz anderer Qualitätsanspruch."



Sprecherin: Sagt der Sky-Fußballexperte Christoph Metzelder. Und die Schauspieler August Wittgenstein und Rick Okon - beide sind Ende 2018 in der Neuverfilmung von "Das Boot" zu sehen - finden besonders genial, dass sie jetzt fernsehen können, wann und wo sie wollen...



O-Ton 3 (August Wittgenstein + Rick Okon, 17 Sek.): "...weil wir sind viel unterwegs. Und da ist es ganz essentiell wichtig für mich, von meinem Tablet, von meinem Handy irgendwas schnell zu gucken, schnell zu streamen, weiter zu gucken, wo man aufgehört hat zu Hause." "Ist vor allem genial jetzt mit diesen EU-Richtlinien, dass man das überall schauen kann. Grenzüberschreitend sozusagen kann ich mal live Fußball schauen, ich kann meine Serien schauen. Das ist natürlich megaschön, finde ich."



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, was Sie beim neuen Sky erwartet, dann klicken Sie doch einfach mal im Netz auf info.sky.de. Dort finden Sie alle Infos dazu.



