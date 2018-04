Was Anleger und Tesla aus dem BER-Desaster lernen können!

Ähnlich wie im Fall des Hauptstadtflughafens BER auf einen Eröffnungstermin verzichtet werden sollte, wäre es auch für Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) wohl besser, keine Produktionsziele zu verkünden! In beiden Fällen ist es eher unwahrscheinlich, dass die selbst vorgegebenen Termine eingehalten werden. Nur gut, dass Elon Musk davon nichts wissen will.

Der charismatische Chef und Gründer des kalifornischen Elektrowagenbauers will es jedem jetzt so richtig beweisen. Mal wieder. Nachdem die Produktion des massenmarkttauglichen Hoffnungsträgers Model 3 bisher nicht wie gewünscht angelaufen ist, für den Wagen jedoch mehrere hunderttausend Vorbestellungen vorliegen, will man bei Tesla nun das Model 3 rund um die Uhr produzieren. Auf diese Weise sollen die vorherigen Produktionsziele sogar übererfüllt werden.

Bis zum Ende des zweiten Quartals wollte Tesla pro Woche ursprünglich etwa 5.000 Model 3 herstellen. Jetzt sollen es bis Ende Juni sogar 6.000 Stück sein. Wie immer dürfen wir gespannt sein, ob dieses Produktionsziele erfüllt wird. Inzwischen ist Tesla nicht gerade damit aufgefallen, eigene Zielevorgaben zu erfüllen. Auch bei der Einführung des SUV Model X lief nicht alles glatt.

