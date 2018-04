Noch bis zum 31. Dezember 2018 beim Kauf von vier Fulda Reifen mindestens ein Jahr Garantie gratis bekommen.

Wer seine Reifen zwischen dem 15. März und 30. April 2018 bestellt, erhält sogar ganze zwei Jahre Schwarzfahr-Garantie.

"schwarz. breit. stark" das sind die Markenwerte von Fulda Reifen. Autofahrer, die sich entsprechend fürs "Schwarzfahren" entscheiden, profitieren nicht nur von der hohen Produktqualität der Pneus, sondern haben ab sofort auch die Chance auf ein besonderes Angebot: Beim Kauf von Fulda Reifen auf ReifenDirekt.de bieten der Onlineshop und der Reifenhersteller noch bis zum 31. Dezember 2018 ein Jahr Reifenschutz-Garantie gratis. Diese beinhaltet den kostenlosen Ersatz der Reifen bei Diebstahl, Vandalismus und Beschädigung, etwa durch spitze Gegenstände auf der Straße wie Nägel, Steine oder Glasscherben oder den Aufprall auf der Bordsteinkante. Dazu einfach einen Satz Fulda-Reifen für Pkw- und Leicht-Lkw bei ReifenDirekt.de bestellen, auf www.fulda-reifen.de/schwarzfahrgarantie registrieren und Rechnungsbeleg hochladen schon gibt es ein Jahr Schwarzfahr-Garantie. Wer im Zeitraum vom 15. März bis 30. April 2018 kauft und sich bis zum 15. Mai 2018 registriert, sichert sich sogar ganze zwei Jahre Garantie gratis. Alle Informationen zur Aktion gibt es auch unter https://www.reifendirekt.de/Fulda_Schwarzfahren.

Bei ReifenDirekt.de Fulda Reifen kaufen und Schwarzfahr-Garantie erhalten (Foto: Business Wire)

Reifen der Marke Fulda Reifen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit ausgezeichneten Sicherheitseigenschaften und geringem Kraftstoffverbrauch. Im Sortiment von ReifenDirekt.de sind Sommer, Winter- und Ganzjahresreifen der deutschen Traditionsmarke in unterschiedlichen Größen und Profilen erhältlich. So findet jeder Kunde das zu seinen Ansprüchen und Vorlieben passende Modell.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

Reifendirekt.de hat ein "ausgezeichnetes Profil"; der Webshop fuhr mehrfach als Testsieger unter den Reifen-Onlineshops an die Spitze und schnappte sich zahlreiche Auszeichnungen.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

