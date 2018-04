Hannover - In den vergangenen Handelstagen neigte das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und dem Euro zur Stärke, so die Analysten der NORD LB. Vor allem die Lohnentwicklung im Vereinigten Königreicht spreche am aktuellen Rand dafür, dass die Notenbanker der Bank of England nun doch bereits im Mai an der Zinsschraube drehen würden und die Bank Rate erneut anheben könnten.

