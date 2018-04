Die türkische Landeswährung Lira hat am Mittwoch nach der Ankündigung vorgezogener Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zugelegt. In einer ersten Reaktion stieg der Wert der Währung am Nachmittag sowohl zum Euro als auch zum US-Dollar um jeweils knapp ein Prozent. Zuletzt mussten für einen Euro 5,03 Lira und für einen Dollar 4,06 Lira gezahlt werden.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte in Ankara, es solle am 24. Juni 2018 vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geben. Geplant waren die beiden gleichzeitig stattfindenden Wahlen bislang für November 2019.

Seit Wochen steht die Lira stark unter Druck - seit Anfang März hatte sie zwischenzeitlich fast 10 Prozent an Wert eingebüßt. Experten führen dies vor allem auf das hohe türkische Leistungsbilanzdefizit sowie die niedrigen Realzinsen, also die Zinsen abzüglich der Inflation, zurück./tos/bgf/edh

AXC0236 2018-04-18/15:41