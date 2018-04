Texas Instruments ist ein Wert, der wahrscheinlich vielen Investoren bereits aus den eigenen Schulzeiten bekannt sein dürfte. Das Unternehmen produziert Güter wie Taschenrechner. Der Hauptsitz befindet sich in den USA und ist damit Gewährleistung dafür, dass die Aktie in den großen Indizes notiert. Dies sind der Nasdaq 100, der S&P 500 sowie auch der S&P 100. Ausgehend von dieser Notierung ist die Handelssicherheit vergleichsweise groß, auch wenn der Wert in Deutschland teils wenig gehandelt ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...