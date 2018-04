Impfspritzen der Firma Glaxo Smith Kline sind teilweise undicht. Das kann dazu führen, dass Patienten zu wenig Impfstoff abbekommen. Die Firma verweigert die Rücknahme, weil das die Impfstoff-Versorgung gefährde.

Ein Teil der Impfspritzen der Firma Glaxo Smith Kline ist undicht - dennoch will der Hersteller die Chargen nicht zurückrufen. "Eine Marktrücknahme aller theoretisch betroffenen Impfstoffe würde bedeuten, dass eine ausreichende Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Impfstoffen nicht mehr gewährleistet werden kann", teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Die fehlerhaften Spritzen können dazu führen, dass Patienten zu wenig Impfstoff ...

